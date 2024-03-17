реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Выпущенный ВСУ снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Выпущенный ВСУ снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области

Выпущенный ВСУ снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области, пострадавших нет, разбиты окна и посечены фасады здания, сообщил губернатор Владимир Сальдо.«”Украинские террористы продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонщины. Около 14 часов был прилет вражеского боеприпаса на территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа”, – написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета.«”Это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей. В зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады”, – отметил глава Херсонской области.

Губернатор также сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее радио Sputnik также сообщило, что за ночь над Россией были нейтрализованы 35 беспилотников.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Рубцовске с огоньком отпраздновали Масленицу и проводили зиму: фоторепортаж

В Рубцовске с огоньком отпраздновали Масленицу и проводили зиму:…

Фото: Ирина Жу5кова/Местное время В Рубцовске сегодня, 17 марта, на…

Как в Алтайском крае решают кадровый вопрос

Как в Алтайском крае решают кадровый вопрос

В Алтайском крае эффективно решается вопрос пополнения кадров в различных…

В Неделю сыропустную Архипастырь совершил Литургию п. Восточный.

В Неделю сыропустную Архипастырь совершил Литургию п. Восточный.

17 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье),…

Во власихинской школе № 98 откроют новый современный корпус

Во власихинской школе № 98 откроют новый современный корпус

На следующей неделе в селе Власиха на ул. Ракитная откроется…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp