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Вышинский: Европе после “прикидок” офицеров люфтваффе стало не до хихиканья

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Вышинский: Европе после "прикидок" офицеров люфтваффе стало не до хихиканья

США свалили на Европу проблемы Украины, но у европейцев нет четкого представления о том, как они будут все это решать, считает главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.«”Они (европейцы, – ред.) начинают понимать, что американцы заварили кашу на Украине, и сейчас им, похоже, не до этой каши. Мало того, что денег не дают, так еще непонятно, как они будут относиться к Украине не только этим летом, но и в перспективе, после ноября этого года, после президентских выборов. То есть “старший в доме” теперь европеец. И вот тут начинается свистопляска – кто во что горазд”, – сказал Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.

После того как в России была опубликована аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, в Европе поняли всю серьезность ситуации, считает главред.«”(Канцлер ФРГ Олаф) Шольц просто с ужасом услышал все эти рассуждения офицеров люфтваффе, которые прикидывали, как они будут громить Крымский мост, и поняли, что им нужно не менее 20 ракет для этого. Это широкомасштабная операция, после которой, я не пониманию, как они будут кости собирать. Они же понимают, что в ответ никто здесь, на территории РФ, сидеть под лопухом не будет. И что, кроме ракет Taurus, существуют “Цирконы”, “Кинжалы” и другие серьезные средства поражения, сошедшие с электронных роликов, которые президент показывал в 2018 году, и все в Европе хихикали. Теперь не до хихиканья”, – заключил Вышинский.ИЗОЛЕНТА liveБлокада Приднестровья, вооружение ВСУ и мобилизация, война России и НАТО09:04

Взято отсюда.

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