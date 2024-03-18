Вышинский: голосование подтвердило, что президент тогда не ошибся

Самым важным итогом президентских выборов в России является рекордная явка избирателей, россияне поняли судьбоносность момента, а также то, насколько Владимиру Путину было важно убедиться в их поддержке, считает главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.

Владимир Путин набирает 87,29% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,75% протоколов. Общая явка на выборах составила 77,44%.«”Что мне кажется важным в этих выборах: при том, что у них был во многом референдумный характер – то есть, по сути, это подтверждение легитимности главного и безоговорочного лидера страны – была очень высокая явка. Социологические исследования показывают, что на протяжении последних лет у Путина стабильно в районе 80% поддержки населения. Казалось бы, в бытовой логике – и так все ясно, чего идти, тем не менее, очень высокая явка. Пошли на выборы те, кто и так попадал в эти 80% постоянной поддержки Путина. Они поняли, что нужно пойти и продемонстрировать свой уровень доверия”, – сказал Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.

Президент не ошибся в феврале 2022 года, когда заявил о начале специальной военной операции, что страна его поддержит, и голосование это подтвердило, продолжил главред.«”Понятно, что такое серьезное дело, как специальная военная операция, которая меняет не только наши отношения с ближайшими соседями, но и конфигурацию мировой безопасности, нужно было начинать с твердой уверенностью в то, что у тебя есть серьезная поддержка внутри страны. Что страна не только на мобилизацию откликнется, но поймет важность и судьбоносность момента. Сейчас, мне кажется, мы в какой-то степени подтверждаем, что президент тогда не ошибся. Вот эти проценты, рекордные цифры говорят о том, что люди понимают важность момента, и при всей вроде бы безальтернативности лидера, они понимают, что ему сейчас очень важна их поддержка. Поэтому такие высокие проценты”, – считает Вышинский.

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