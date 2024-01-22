США “импортировали” некоторые политические технологии с Украины, считает главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.«”Мне кажется, произошел серьезный слом в подходе американцев к устройству внутренней жизни… где-то после 2004 года, когда на Украине Верховный суд принял решение, что возможен никакими законами не предусмотренный третий тур в президентской кампании. Напомню: после того как в легитимном втором туре победил (Виктор) Янукович, был первый Майдан, и Верховный суд, позаседав, решил…, давайте устроим третий тур. Мне кажется, американцы приняли на вооружение историю о том, что, оказывается, все можно решить в суде, если суд правильно “мотивированный”. <…> Посмотрели: работает на Украине, неплохо работает – а что, применим, что мы все время импортируем туда какие-то технологии, давайте что-нибудь экспортнем”, – сказал Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.

В Киеве с 2004 года успел побывать практически весь американский истеблишмент, так что украинские политические технологии прекрасно известны Вашингтону, добавил он.

Главред радио Sputnik привел примеры “украинизации” американской политики.«

"Американцы пошли по… украинскому пути. Они четко продемонстрировали, что они по нему идут, на последних выборах, в истории с голосованием по почте, когда выяснилось, что… ваш умерший дедушка может проголосовать и люди, которые помнят (Джорджа) Вашингтона (1732-1799) тоже, оказывается, по почте могут продемонстрировать свое волеизъявление. Американцы… всем предлагали в качестве образца, что даже не дожидаясь официальных итогов голосования, только по итогам экзитполов, проигравший кандидат признавал: наша цель теперь – работать всем, мы проиграли, но выиграл американский народ… Все, эта история ушла в прошлое – с почтовыми выборами, потом со штурмом Капитолия. Американская политика все больше и больше украинизируется", – заключил Кирилл Вышинский.

Взято отсюда.