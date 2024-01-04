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Высокоскоростные удары. Британские СМИ оценили действия ВС РФ на Украине

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Высокоскоростные удары. Британские СМИ оценили действия ВС РФ на Украине

Российские войска высокоточным оружием нанесли массированные удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, основная часть ударов ВС РФ пришлась на Киев и Харьков, где локализованы производства необходимых Вооруженным силам Украины беспилотников и ракет.

Отмечается, что “около сотни высокоскоростных ударов” были нанесены с целью ослабления военно-промышленного потенциала Украины.

Министерство обороны РФ сообщало, что за минувшую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками.

Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места дислокации военных.

Радио Sputnik сообщало, что российская армия уничтожила украинскую авиатехнику на двух аэродромах в зоне СВО.

Взято отсюда.

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