реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Выставку «Россия» посетили 5 млн человек. Юбилейным гостем стала семилетняя девочка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Она получила в подарок поездку в резиденцию Деда Мороза

Выставку «Россия» посетили 5 млн человек. Юбилейным гостем стала семилетняя девочка

Пятимиллионная посетительница выставки-форума «Россия», которой стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, получила в подарок от организаторов выставки сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. На выставку девочка пришла с родителями и младшим братом. Семья пообещала, что в новое путешествие поедет полным составом — сегодня старший брат Полины остался дома, но поездку в Великий Устюг он не пропустит.

Сертификат на поездку рассчитан на всю семью. Помимо самого путешествия, в него входят персональная экскурсия и фотосессия.

Организаторы выставки сообщают, что число посетителей с каждым днем растет. Четырехмиллионный посетитель был на выставке всего 12 дней назад — Дарья Молодцова из Тулы приехала на ВДНХ 5 января вместе с супругом. Они получили в подарок поездку по Краснодарскому краю и сертификаты на посещение виноделен и виноградников.

Посетить выставку достижений на территории ВДНХ можно с 4 ноября по 12 апреля.

Взято Источник
18.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Черное небо и 30-градусные морозы нависли над Алтайским краем

18.01.2024

 Мир

Выставку «Россия» посетили 5 млн человек. Юбилейным гостем стала семилетняя девочка

18.01.2024

 Погода

Какая погода будет на Крещение в Барнауле и когда придет потепление?

18.01.2024

 Погода

Изморозь и туман: в Алтайском крае 18 января будет без осадков

18.01.2024

 Новости

Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

18.01.2024

 Новости

«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

18.01.2024

 Новости

В ЕП назвали уловкой предложение передать ракеты Taurus Украине

18.01.2024

 Новости

На Украине впервые применили импровизированную систему ПВО

18.01.2024

 Новости

Германия отказалась передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Киев хотел потратить их на уничтожение Крымского моста

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске