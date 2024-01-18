Выставку «Россия» посетили 5 млн человек. Юбилейным гостем стала семилетняя девочка

Она получила в подарок поездку в резиденцию Деда Мороза

Пятимиллионная посетительница выставки-форума «Россия», которой стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, получила в подарок от организаторов выставки сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. На выставку девочка пришла с родителями и младшим братом. Семья пообещала, что в новое путешествие поедет полным составом — сегодня старший брат Полины остался дома, но поездку в Великий Устюг он не пропустит.

Сертификат на поездку рассчитан на всю семью. Помимо самого путешествия, в него входят персональная экскурсия и фотосессия.

Организаторы выставки сообщают, что число посетителей с каждым днем растет. Четырехмиллионный посетитель был на выставке всего 12 дней назад — Дарья Молодцова из Тулы приехала на ВДНХ 5 января вместе с супругом. Они получили в подарок поездку по Краснодарскому краю и сертификаты на посещение виноделен и виноградников.

Посетить выставку достижений на территории ВДНХ можно с 4 ноября по 12 апреля.

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18.01.2024