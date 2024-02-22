Выстрел в голову? На Западе сочли законной конфискацию активов России

Ведущие обозреватель радио Sputnik

Всем известно, что конфискация суверенных активов любого государства является незаконной. Никогда в этом вопросе не было каких-либо разночтений. В мире это общепризнанная практика. Однако ЕС и США плевать хотели на устои и международное право. Так следует понимать выводы, сделанные группой западных экспертов. Эти, так сказать, специалисты по правовым вопросам, сочли законной конфискацию замороженных активов России в пользу Америки и ее союзников. Как им кажется, есть некая разрешенная мера в рамках международного права, которая позволяет это сделать, пишет Bloomberg.

Где они откопали эти меры – не уточнили. Проще говоря, высосали из пальца свои доводы. Коллективный Запад не успокоится, пока не изобретет конструкции, даже если и на коленке, которые бы позволяли ему к активам подобраться, говорит юрист-международник Дмитрий Романенко

“Может быть, мы наблюдаем сейчас за тем, как процесс конфискации будет начинаться, а лучше сказать процесс присвоения процентов от управления активами России. Это – некая проба пера и т.д. Хочу напомнить, как мы уже слышали, Эстонии какие-то перечисления из российских активов Штатами уже делались. Там речь шла о небольшой сумме в 500 тысяч долларов. Эту тему они будут и дальше прощупывать, прежде всего в юридическом смысле. <…> Конфискация российский активов – традиционная практика ограбления для Запада. Когда они могли в какой-то точке мира присвоить чужое имущество, они всегда это со спокойной душой делали. Раньше – в отношении колониальных территорий. Сегодня – смотрят в сторону наших активов. Их конфискация – не новшество”, – подчеркнул правозащитник в интервью радио Sputnik.Прямой эфирСимметричный ответ на украденные российские активы29 октября 2023, 19:33

По мнению Дмитрия Романенко, фактически все действия ЕС и США по отношению к российским активам выглядят, как выстрел в собственную голову.

“Вне всякого сомнения. Во-первых, меры могут быть приняты Москвой, а если Россия пробежится и проведет глубокий анализ, то может выясниться, что на самом деле иностранных активов приличное количество, ведь не всегда сразу видно их владельца. Так что здесь должен быть проведен исследовательски подробный процесс. Кроме того, для них самый главный останавливающий сигнал – то, что другие страны за ними внимательно наблюдают. И если процессы выхода, скажем, из американских облигаций какими-то странами уже идут, то эти процессы просто многократно ускорятся”, – отметил эксперт.

Единственной эффективной мерой противодействия могут быть соответствующие зеркальные меры. А где-то и не зеркальные, но связанные с конфискацией тех или иных активов стран и их компаний, чьи активы находятся под юрисдикцией России. Это принципиально важно, уверен правозащитник. Кроме того, одним из механизмов противодействия может быть лишение Россией защиты интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран. И там могут набраться активы на очень приличные суммы.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Взято отсюда.