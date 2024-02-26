“Выводы из новой реальности”. Боррель подвел итоги эры доминирования Запада

Эпоха доминирования Запада окончательно завершилась, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.«”Если текущая глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении “Запад против остальных”, будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха западного доминирования действительно окончательно закончилась. Хотя это было понято теоретически, мы не всегда делали практические выводы из этой новой реальности.”, – говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Рассуждая о текущей геополитической напряженности в мире и отношениях континента со странами Глобального Юга, он заявил, что ситуация для Европы усугубилась украинским и ближневосточным кризисами.«”Многие на Глобальном Юге обвиняют нас в “двойных стандартах”. Нам нужно <…> решить этот вопрос не только словами: в ближайшие месяцы мы должны приложить огромные усилия, чтобы вернуть доверие наших партнеров”, – сказал Боррель.

Ранее в эфире радио Sputnik о приближающемся окончании 500-летнего доминирования Запада высказался востоковед, публицист Андрей Онтиков.

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