Российские войска выяснили местоположение базы украинских морских дронов и уничтожили ее в среду, 6 марта, благодаря Владимиру Зеленскому, посетившему этот объект, считает британский аналитик Александр Меркурис.«

"Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными беспилотниками… И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе", – цитирует Меркуриса украинский сайт "ПолитНавигатор".

Министерство обороны России фактически подтвердило факт этого удара, отметил эксперт.«

"Они (российская сторона, – ред.) подтвердили это, и есть всевозможные сообщения о том, что погибло много важных людей. Историю, которую я очевидно не знаю, не могу подтвердить, что воздушное пространство над Румынией было закрыто, люди эвакуированы и вывезены на Запад и все такое прочее. Если роль Зеленского подтвердится, то это вызовет большой гнев в западных столицах из-за того, что он действовал таким образом и поставил под угрозу секретность этого проекта", – заключил Меркурис.

Ранее радио Sputnik рассказало, на каком расстоянии от кортежа Зеленского прогремел взрыв в Одессе, по данным американских СМИ.

Взято отсюда.