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Взрыв на мосту, беспилотники над Таганрогом и свобода по контракту: новости СВО за неделю

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Собрали главное, что случилось за последние семь дней

11 марта 2024, 00:0029Написать комментарий

Взрыв на мосту, беспилотники над Таганрогом и свобода по контракту: новости СВО за неделю

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждое воскресенье мы рассказываем вам о главных событиях минувшей недели, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги с 4 по 10 марта.

Диверсия в Самарской области

Утром 4 марта в Самарской области прогремел взрыв. Из-за самодельного взрывного устройства на несколько часов оказалось парализовано движение поездов в регионе. Чуть позднее обстановка вокруг ЧП начала накаляться — на мосту обнаружили еще одно СВУ. Его удалось обезвредить.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ответственность за происшествие на себя взяло Главное управление разведки Украины.

— В России взорвали ж/д мост. Движение поездов парализовано. ГУР подтверждает факт вывода из строя ж/д моста через реку Чапаевку в Самарской области. Конструкции были повреждены в результате подрыва, — заявили в ГУР Украины.

Взрыв на мосту, беспилотники над Таганрогом и свобода по контракту: новости СВО за неделю

Подробнее об инциденте читайте в материале наших коллег из 63.RU.

Свобода по контракту

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет освободить от уголовной ответственности обвиняемого и прекратить уголовное преследование в случае заключения контракта с Минобороны РФ.

Согласно предложенным поправкам, поводом для условного освобождения или погашения судимости могут быть государственная награда, полученная в период прохождения военной службы, увольнение со службы по состоянию здоровья или возрасту, а также в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

На судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, экстремизм и диверсии это не распространяется. Поведение таких военнослужащих должно будет контролировать командование части, в случае повторного преступления судить будут за всё.

Санкции США

Госдеп США внес в санкционный список ВКС России и ЧВК «Вагнер». Они, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство Америки о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Кроме того, в перечень попали петербургская компания «Элтехнорд» и гражданин КНДР.

Обстрел Ростовской области

В ночь на 9 марта в небе над Таганрогом послышались взрывы. По словам очевидцев, их было около 20. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников.

— Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяПредположительно, видео снято в Таганроге

Видео: ostorozhno_novosti / T.me

О спорте

Международная федерация гребного спорта допустила россиян до участия в предстоящем чемпионате мира в нейтральном статусе. «Абсолютный нейтралитет» подразумевает отсутствие флагов, гимна, униформы и эмблем.

Чемпионат пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября. Этот турнир станет квалификационным на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Тем временем гимнасты лишись возможности принять участие в Олимпиаде. Международная федерация гимнастики объяснила это отсутствием спортсменов на этапе Кубке мира в Баку.

Взято Источник
11.03.2024

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