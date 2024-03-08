Взрыв прогремел в Сумах, сообщили украинские СМИ

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы, сообщает телеканал “Общественное”.«

"В Сумах был слышен взрыв", – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.

Взято отсюда.