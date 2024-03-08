реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Взрыв прогремел в Сумах, сообщили украинские СМИ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Взрыв прогремел в Сумах, сообщили украинские СМИ

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы, сообщает телеканал “Общественное”.«

"В Сумах был слышен взрыв", – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Беседы «по-королевски» и голландские домики. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Беседы «по-королевски» и голландские домики. 10 идей, как провести…

Altapress.ru придумал, как провести праздничные выходные: посетить театр или кино,…

Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы 9 марта

Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы…

Сон. Мужчина Фото: unsplash.com Главный запрет дня Тараса Бессонного содержался…

Что такое Мясопустная родительская суббота и как правильно поминать усопших

Что такое Мясопустная родительская суббота и как правильно поминать…

Фото: Анна Меньшикова В православной церкви родительской субботой называют специальные…

Небольшой минус. О погоде в Алтайском крае 9 марта

Небольшой минус. О погоде в Алтайском крае 9 марта

В некоторых районах края возможен снег Заснеженный лес / Фото:…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp