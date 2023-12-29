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WP: США не могут самостоятельно распоряжаться замороженными активами РФ

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WP: США не могут самостоятельно распоряжаться замороженными активами РФ

Администрация президента США не сможет использовать замороженные российские активы для помощи Украине без согласия Европы, пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на неназванных официальных лиц.«”Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро”, – говорится в статье.

Обозреватель отмечает, что среди европейских стран относительно этого вопроса консенсуса нет.«”Без поддержки Европы этот план не сработает”, – цитирует автор чиновника в администрации Байдена.

Ведущие страны ЕС скептически восприняли идею США изъять замороженные российские активы, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто.

Взято отсюда.

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