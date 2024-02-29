“У каждого свое”. Что пишут о послании Путина мировые СМИ

Послание Владимира Путина Федеральному собранию привлекло внимание мировых СМИ, ведущие европейские издания увидели в словах президента предостережение Западу на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Об этом пишет, в частности, французское издание Le Monde. Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что Путин в своем обращении “пригрозил”, что у России есть оружие, способное поражать цели на западной территории. Немецкие газеты Bild и Die Zeit также увидели в словах президента РФ “открытую угрозу”.

В эфире радио Sputnik реакцию иностранных СМИ на выступление российского лидера прокомментировал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.«”Создается ощущение, что каждый услышал в послании то, что хотел услышать. В том, что Le Monde или Der Spiegel сделали акцент на интересующей их теме, ничего удивительного нет. Это соответствует той пропагандистской риторике, которой они придерживаются. А если посмотреть на реакцию китайской прессы, то она сконцентрировалась на совсем других аспектах. Например, был сделан акцент на том, что Путин объявил минуту молчания по погибшим в ходе спецоперации на Украине. Если турецкую прессу посмотреть, то там фигурирует такой акцент – Путин четко дал понять, что никто не может вмешиваться во внутренние дела России. У каждого свое”, – сказал Дмитрий Ежов.

По мнению эксперта, западные СМИ ожидали, что российский лидер уделит больше внимания международной проблематике, и не смогли скрыть своего разочарования.«”Я склоняюсь к тому, что это разочарование имело место быть, потому что в западном сознании, похоже, еще нет четкого осознания, что Россия – это самостоятельная, суверенная страна, поэтому мы и видим концентрацию западных СМИ на тех моментах, которые просто вырваны из контекста”, – добавил Дмитрий Ежов.

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