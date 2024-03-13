Украина может потерять контроль над несколькими городами на востоке и юге страны в случае продолжения конфликта, такого мнения придерживается бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.«

"Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. <…> Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск? У Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас", – сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам отставного офицера, Россия уже одержала победу в конфликте, который фактически не имеет шансов на другой исход.

Риттер также добавил, что Запад, предоставляя Украине финансовую и военную помощь, ничего не может сделать, чтобы повлиять на ситуацию на поле боя.«

"Украина не может выиграть. Для них все кончено и Россия понимает это, гораздо важнее, что это Украина знает и Запад признает это", – заключил эксперт.

Радио Sputnik писало, что в Чехии раскрыли отношение граждан к украинскому конфликту.

Взято отсюда.