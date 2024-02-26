реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“У нас заморожено не меньше”. Силуанов о возможном изъятии активов РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"У нас заморожено не меньше". Силуанов о возможном изъятии активов РФ

Россия даст симметричный ответ на любые действия с ее активами за рубежом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.«”Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ”, – сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.

В 2022 году Евросоюз и страны G7 заморозили российские валютные резервы в размере около 300 миллиардов долларов. Западные политики неоднократно предлагали использовать эти активы для финансирования Киева.

Другие государства делают собственные выводы из этой ситуации, отметил Антон Силуанов.«”Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана”, – подчеркнул министр.

Ранее в эфире радио Sputnik экономист Юрий Юденков высказал мнение, что конфискация Западом российских активов обрушит мировой финансовый рынок.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли…

Узнать больше
Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президент страны Каталин Новак. Об…

Узнать больше
Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Мрочко заявил о нескольких взрывах в центре Херсона

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в контролируемом украинскими…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp