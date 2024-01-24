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У него большие проблемы. Песков объяснил притязания Зеленского на земли РФ

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У него большие проблемы. Песков объяснил притязания Зеленского на земли РФ

Территориальные притязания Владимира Зеленского к России являются попыткой закамуфлировать многочисленные проблемы киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин спросил представителя Кремля, можно ли считать притязания Зеленского на российские территории очередной глупостью главы киевского режима, на что Песков ответил отрицательно.«

"Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", – заявил Песков в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Зеленский пытался вернуть ту ситуацию, когда Запад безгранично давал ему деньги, снаряды и заручиться “доминирующей поддержкой”.«

"Ему очень хочется походить, например, на президента (РФ Владимира, – ред.) Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", – заключил Песков.

Радио Sputnik писало, зачем Зеленскому нужен указ об “исторических землях”.

Взято отсюда.

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