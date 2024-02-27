У него еще Петен не вырос. Макрон допустил ввод войск на Украину

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Идея ввода западных войск на Украину уже не раз пробрасывалась мейнстримом в той или иной формулировке. Но впервые их вторжение допустил президент постоянного члена Совета Безопасности ООН, лидер ядерной державы. Так уж получилось, что к несчастью для французов, все это сошлось в некоем манерном существе неопределенной ориентации с непомерно завышенной самооценкой и бесконечной фиксацией на Путине. Не хочу, говорит, чтобы он победил. И губки надул. И щеки вместе с ними тоже. Сделаем, говорит, “всё, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну”.

Тварь дрожащая с комплексом Наполеона решила, что право имеет. Мол, а кому еще. В США один в маразме, второй и вовсе Трамп. Шольц – ни рыба ни мясо, а ливерная колбаса. Британцы себе на уме. Вот и приходится брать быка за рога, а корову за вымя. То есть подоить Европушку на предмет бомб и снарядов для ВСУ. Ну пока совсем не договорились до формата наземной операции. По итогам созванного в Париже кагала себе подобных объявил Макрон о создании при ЕС “девятой коалиции для нанесения глубоких ударов” – поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.

И это, как он пояснил, вообще ни разу не против русских. Никакой, сказал, эскалации, боже упаси. У нас в таких случаях говорят: мы не пьем, а лечимся. У самого накануне очередному “Цезарю” цезарево прилетело – в хлам. Техника не выдерживает, а он уже утилизацией своей живой силы бредит. Это, к слову, тот самый чудик, что с собственными фермерами сладить не в состоянии. Бегал от них по сельскохозяйственной выставке так, что только пятки сверкали. А все туда же – Макрон в поход засобирался.

Правда, по мотивам другой песни. Поспел Виши в саду Эммануэля. Зачесалось у него, засвербело нечто профашистское. И ведь у него еще даже Петен не вырос. Так – петюнчик. Маршал все-таки имел героический боевой опыт Первой мировой. Этот же отхватывал по щам от всех, с кем конфликтовал. Тот во Вторую войну прислуживал истинным нацистам, этот топит за их укроверсию. Она тоже злобная и человеконенавистническая, но все-таки “побочка”. Впрочем, для затравки вполне сойдет. Хотя, когда мы в 1945-м сбрасывали фашистские знамена на свалку истории, предавая их огню, казалось, что безвозвратно. А вот, смотри-ка, ударил в голову пепел клоаки.

Пока все дружно пошли в отказ. Но и Бонапарт не сразу сблатовал европейцев на войну с Россией, глядит, поди, Макрон в Наполеоны. А того не помнит, что потом в Париже все дружно учили русские слова. Но сейчас они даже понять не успеют, что бывает не только бистро, а еще быстрее. “Авангард”, например. Если же в третей мировой обойдется без апокалипсиса, то на этот раз флагу Франции точно не стоять среди победителей. Что до исторических параллелей, то Наполеон дослужился хотя бы до торта. В честь Макрона можно назвать только крем. Во-первых, лишь прослойка, а не полноценный продукт. Во-вторых, высунется – размажем.Прямой эфир”И речи нет”: реакция на слова Макрона об отправке войск на Украину15:04

Взято отсюда.