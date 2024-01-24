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“У них там паника”. В США обсуждают, кто сменит Залужного на посту

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"У них там паника". В США обсуждают, кто сменит Залужного на посту

Высокий политический рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не нравится Владимиру Зеленскому, и поэтому он собирается уволить главкома, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«

"Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место (начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, – ред.) Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности", – приводит РИА Новости слова экс-разведчика.

Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что из-за военных неудач ВСУ и сложной внутриполитической обстановки в Киеве сейчас творится настоящий хаос.«”У них там паника, они не знают, что делать дальше”, – сказал бывший агент ЦРУ.

Ранее радио Sputnik писало, что по данным СМИ, Зеленский принял решение освободить Залужного с поста главкома ВСУ.

Взято отсюда.

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