У них во всем теперь Украина виновата. Захарова о новой позиции Запада

У Запада теперь во всем виновата Украина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, комментируя недавнее заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

Накануне литовский премьер заявила, что Украина в конфликте с Россией не достигла тех результатов, на которые рассчитывал Запад. Шимоните также допустила, что этот год станет сложным для Киева как с военной, так и с политической точки зрения.«

"Эта фраза интересна не с точки зрения высот или глубин политологической мысли, а с точки зрения так называемой солидарности Запада. У них оказывается теперь во всем Украина виновата. Вы только вдумайтесь, вдумайтесь в эту непотребщину. Это же непотребно. Ведь все понимают, что Запад втянул эту самую страну, этот несчастный украинский народ обманул, заманил, запутал, заразил этим жутким, жутчайшим вирусом неонацизма, весь народ! Если раньше это была какая-то маргинальная группа, которая была в рамках Советского Союза низведена до уровня преступников, которые отсиживались в лесах Западной Украины и не выходили из подвалов <…> Теперь они эту идеологию возвели в статус, в ранг официальной и подкармливают ее миллиардами долларов и евро", – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что эта история про то, как Запад в очередной раз “сливает” тех, кого считает “своими”.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваОбстрелы Белгорода, международное право, расширение БРИКС, ожидания Европы08:04

Взято отсюда.