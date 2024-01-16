У «ВКонтакте» массовый сбой

Мобильное приложение не работает

16 января 2024, 15:21115Написать комментарий

У российских пользователей перестало работать приложение «ВКонтакте» на мобильных телефонах — при попытке войти в соцсеть идет бесконечная загрузка. При этом сайт Vk.com работает без проблем.

По данным сервиса фиксации сбоев, в соцсети действительно сейчас наблюдаются проблемы. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Самары, Уфы и Ростова-на-Дону.

Обновлено в 11:37 мск. В пресс-службе «ВКонтакте» прокомментировали массовый сбой.

— Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме, — заявили в пресс-службе.

Обновлено в 12:14 мск. «ВКонтакте» полностью восстановил работу, сообщили РИА Новости в компании.

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16.01.2024