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Убьют или сбежит? В США рассказали, к чему следует готовиться Зеленскому

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Убьют или сбежит? В США рассказали, к чему следует готовиться Зеленскому

Украинские военные могут стать “ядром” возможных протестов из числа недовольных политикой Владимира Зеленского, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.«

"Единственный вопрос заключается в том, убьют ли военные Зеленского в результате переворота или ему удастся сбежать и найти убежище в Швейцарии или Италии", – высказал мнение аналитик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам эксперта, глава киевского режима теряет политическую поддержку внутри Украины. При этом Соединенным Штатам безразлично политическое будущее Зеленского, продолжил Джонсон.«

"Украина – это корабль, который поврежден и не подлежит восстановлению. Он тонет", – подытожил экс-сотрудник ЦРУ.

Радио Sputnik писало, как отразилось освобождение Марьинки на настроениях Запада.

Взято отсюда.

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