Удары ВС России 29 декабря сокрушили ПВО Украины, пишут американские СМИ

Российские силы сумели обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, недавние массированные удары фактически их уничтожили, пишет американская газета The New York Times.

Как следует из материала, российские войска 29 декабря нанесли удар, в результате которого по территории Украины было выпущено большое количество снарядов.

С учетом нанесенного ущерба автор сделал вывод, что украинская система ПВО не справилась со своей функцией.«

"Противовоздушная оборона (Украины, – ред.) далека от совершенства, и мощность заградительного огня сыграла важную роль в (снижении количества, – ред.) проскочивших ракет. С другой стороны, авиаудар показал, как Россия научилась гораздо лучше уклоняться от противовоздушной обороны Украины и наносить серьезные удары", – говорится в статье.

Руководитель исследовательской группы “Украинский центр безопасности и сотрудничества” Сергей Кузан отметил, что массированный удар российских войск де-факто сокрушил систему ПВО Украины.

Собеседник NYT добавил, что Россия располагает достаточными ресурсами для проведения подобных атак в будущем.

Радио Sputnik также сообщало, что Минобороны Британии передало украинской стороне “сотни ракет ПВО”.

Взято отсюда.