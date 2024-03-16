реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Уже к концу месяца”. Британские СМИ узнали, чего может не остаться у ВСУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Уже к концу месяца". Британские СМИ узнали, чего может не остаться у ВСУ

Украинские вооруженные силы полностью исчерпают имеющийся запас ракет для систем противовоздушной обороны примерно через две недели, пишет британская газета The Telegraph.«

"Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у нее закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

На уходящей неделе директор ЦРУ США Роберт Бернс заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны Вашингтона Украина примерно через год будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Москвы.

По мнению главы американской спецслужбы, отсутствие поддержки со стороны союзников чревато для ВСУ продолжением отступления и потерей еще больших территорий.

Радио Sputnik также писало, что генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад “точно уяснить”, что никакое “чудо-оружие” не поможет украинской армии одержать победу над ВС России.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Бийчанин, который различает голоса птиц, принял участие в шоу на федеральном канале

Бийчанин, который различает голоса птиц, принял участие в шоу…

Парень стал героем выпуска «Удивительные люди». Источник фото: скриншот из…

От Новоалтайска до Бийска закрыли трассу для автобусов и грузовиков

От Новоалтайска до Бийска закрыли трассу для автобусов и…

Фото: unsplash.com В Алтайском крае 16 марта наблюдаются неблагоприятные погодные…

Астропсихологи рассказали, у кого больше шансов дожить до 100 лет

Астропсихологи рассказали, у кого больше шансов дожить до 100…

Фото: ru.freepik.com Несмотря на различия в характерах, общим фактором, способствующим…

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

Фото: Инцидент Барнаул Оба транспортных средства – участника ДТП получили…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp