Военные НАТО уже находятся на территории Украины и управляют ракетными установками и артиллерией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«

"Силы США и Североатлантического альянса уже на территории Украины! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия уже предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить высокую цену", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон отметил, что РФ уже продемонстрировала, что не собирается сидеть сложа руки. По его словам, российская сторона установила системы ПВО вокруг Крымского моста, показывая Западу, что осведомлена обо всех планах.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый “контур мировой безопасности”.

Российский лидер подчеркнул, что западная риторика реально может привести к конфликту с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожению цивилизации в целом.

Радио Sputnik ранее писало, что президент РФ Владимир Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России.

Взято отсюда.