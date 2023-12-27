Западные наемники, перестав получать вознаграждение от Украины из-за уменьшения финансовой помощи ее союзников, покидают свои позиции, пишет сербская газета “Политика”.«”Большинство иностранных наемников, <…>, покинули свои позиции перед рождественскими праздниками и отправились по домам. <…>. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения, <…>, что Запад остановил помощь, их явно не устроили”, – говорится в статье.

Среди “беглецов”, уточняет издание, – канадцы, французы, австралийцы, голландцы. Они уже добрались до Словакии и Польши и первыми самолетами отправились в родные края, добавляет автор.«

"Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше", – заключили журналисты сербской газеты.

Радио Sputnik сообщало, что в зоне СВО ликвидирован наемник из США, высмеивавший ВС РФ.

Взято отсюда.