Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе высказал мнение, что “Украина может пасть уже очень скоро”, пишет издание Politico.

Утверждается, что глава Пятой республики также заявил о необходимости “реального восстановления войск” и “гораздо большей мобилизации” на Украине.

По мнению Макрона, сейчас “сохраняется время переговоров, а не мобилизации, и это следует изменить”.«

"Сейчас больше разговоров, чем мобилизации. Я бы очень хотел, чтобы было наоборот", – приводит издание слова французского лидера, переданные одним из участников разговора.

Французский президент 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Ранее радио Sputnik рассказало, как прокомментировал слова Макрона об Украине зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Взято отсюда.