“Уже пора”. Медведев обратился к российским кинорежиссерам

. Пришло время, когда российским кинорежиссерам нужно идти вперед и снимать фильмы о войне, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Такой призыв он опубликовал после церемонии вручения премии “Оскар”, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Медведев отметил возросшее качество российского кинематографа и призвал не останавливаться. «

"Надо идти вперед. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", – написал зампред Совбеза РФ в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik писало, как Медведев отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона об Украине.

Взято отсюда.