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Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом, пишут СМИ

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Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом, пишут СМИ

Морские пехотинцы

Украина готовится к наступлению российских войск под Харьковом, начало которого в Киеве ожидают в ближайшее время, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, которое ссылается на анонимные украинские чиновники, подразделения ВС РФ в последнее время усилили обстрелы позиций и объектов ВСУ в черте города и окрестных населенных пунктов.«”Это рассматривается как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели”, – приводит фрагмент статьи британского издания “Российская газета”.

Также The Telegraph назвал предполагаемую дату возможного наступления. По данным военной разведки Украины, оно может начаться в понедельник, 15 января.

Радио Sputnik сообщало, как генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос оценил возможности ВС РФ наносить массированные удары по объектам на Украине.

Взято отсюда.

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