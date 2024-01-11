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“Украина кое-что сделала”. Зеленский снова призвал принять страну в НАТО

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"Украина кое-что сделала". Зеленский снова призвал принять страну в НАТО

Владимир Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО, несмотря на многочисленные отказы.

Глава киевского режима находится с визитом в Таллине. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что Украина сделала для вступления в Североатлантический альянс “больше, чем любая другая страна”.«

"Ну, я думаю, что Украина кое-что сделала (для вступления в НАТО, – ред.), и сделала больше, чем любая другая страна. В случае с Украиной речь идет об армии, которая использовала технику НАТО в войне, в боевых действиях. Не только на учениях. Мы осознаем ценность этого оружия… Если мы говорим о НАТО, то мы полностью готовы", – цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что полноценное членство Украины в альянсе “невозможно во время вооруженного конфликта”. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

Радио Sputnik писало, что Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе присоединения Украины к альянсу.

Взято отсюда.

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