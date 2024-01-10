Украина внесла американскую сеть фастфуда в список “спонсоров войны”

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway внесена в список “международных спонсоров войны”, сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины. «”НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ”, – говорится в публикации в Telegram-канале НАПК.

Агентство ранее отмечало, что список “международных спонсоров войны” является средством достижения цели – побудить иностранные компании покинуть российский рынок.

Радио Sputnik ранее писало о европейском “плане Б” по финансированию Украины.

Взято отсюда.