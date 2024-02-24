Украинцы столкнулись с нехваткой продовольствия, заявили в ООН

Каждая пятая семья на Украине испытывает нехватку продовольствия, заявила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.«”Согласно оценкам, в целом по стране, каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия. Чем ближе к линии фронта живут семьи, тем сложнее им найти, позволить себе и приготовить еду”, – говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Подчеркивается, что ВПП ООН поддерживает 2,4 миллиона человек ежемесячно, снабжая их продуктами и финансовой помощью.

Радио Sputnik писало, что украинские беженцы в Германии выбрасывают бесплатную еду.

Взято отсюда.