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Украинцы столкнулись с нехваткой продовольствия, заявили в ООН

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Украинцы столкнулись с нехваткой продовольствия, заявили в ООН

Каждая пятая семья на Украине испытывает нехватку продовольствия, заявила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.«”Согласно оценкам, в целом по стране, каждая пятая украинская семья испытывает нехватку продовольствия. Чем ближе к линии фронта живут семьи, тем сложнее им найти, позволить себе и приготовить еду”, – говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Подчеркивается, что ВПП ООН поддерживает 2,4 миллиона человек ежемесячно, снабжая их продуктами и финансовой помощью.

Радио Sputnik писало, что украинские беженцы в Германии выбрасывают бесплатную еду.

Взято отсюда.

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