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Украине потребуется перейти к обороне как минимум на год, пишут СМИ

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Украине потребуется перейти к обороне как минимум на год, пишут СМИ

Украинским войскам придется перейти к обороне как минимум на год из-за существенных потерь и отсутствия дополнительной помощи от США, пишет американская газета The Wall Street Journal.«”Украинские лидеры говорят, что стоит сражаться за каждый дюйм территории, но их армия изношена после провального контрнаступления и задержки в конгрессе (США) столь необходимого дополнительного пакета помощи… Как следствие, Украине предстоит год находиться в обороне”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Отмечается, что Украине необходимо выиграть время, чтобы восстановить силы.

Радио Sputnik также сообщило, что на Украине признали потерю нескольких населенных пунктов.

Взято отсюда.

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