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Украине сообщили неутешительную новость, связанную с ЗРК Patriot

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Украине сообщили неутешительную новость, связанную с ЗРК Patriot

США вскоре не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, пишет обозреватель американской газеты The New York Times Марк Сантора.«

"Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты вскоре не смогут снабжать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые могут стоить от двух до четырех миллионов долларов за штуку", – говорится в статье.

Сантора отметил, что Украина стала полигоном для испытаний многих систем противовоздушной обороны, но только установки Patriot способны противостоять баллистическим ракетам.

Радио Sputnik писало, что система Patriot не смогла перехватить новейшие российские ракеты.

Взято отсюда.

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