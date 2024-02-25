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Украинская армия нанесла массированный ракетный удар по Донецку

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Украинская армия нанесла массированный ракетный удар по Донецку

Вооруженные силы Украины выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:10 – населенный пункт Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО", – сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

В представительстве добавили, что в 14:00 мск в направлении Кировского района было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров.

Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский – на западе административного центра ДНР.

Ранее радио Sputnik рассказало о последствиях удара ВСУ по жилому дому в донецком микрорайоне Текстильщик.

Взято отсюда.

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