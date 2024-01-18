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Украинские беспилотники впервые долетели до Санкт-Петербурга

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Обломки рухнули около Петербургского нефтяного терминала

Украинские беспилотники впервые долетели до Санкт-Петербурга

В Минобороны сообщили об очередном перехвате украинских беспилотников на территории России.

— Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области, — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Фонтанки», громкий звук слышали жители домов на намывных территориях Васильевского острова — на бульваре Головина, на улице Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре. Информацию о БПЛА передали из Твери. По предварительным данным, он пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Пассажиры авиарейсов из Пулково рассказали «Фонтанке» о задержках при вылете. В самом аэропорту вводили план «Ковер».

— Да, [были изменения в работе аэропорта], и да, [план «Ковер» вводился], — ответили в информационной службе воздушного узла на вопросы ТАСС.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

— Всё восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана, — отметили в Пулково.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник заявляет, что беспилотник нес на себе около трех килограммов взрывчатки, и с его помощью ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Также, по данным Shot, обломки БПЛА обнаружили на территории Петербургского нефтеналивного терминала — одного из крупнейших в России предприятий по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. По информации отраслевой медиагруппы «ПортНьюс», терминал расположен в юго-восточной части Финского залива на площади 37 га. Пропускная способность — 10 млн тонн нефтепродуктов в год.

По предварительным данным, инфраструктура порта повреждений не получила, пострадавших нет.

Взято Источник
18.01.2024

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