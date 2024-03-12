Украинские военные. Архивное фото

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области, завязался стрелковый бой, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.«

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (в поселок Теткино), стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", – написал Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ также обстреливают поселок Теткино, в результате легкое ранение получил местный житель.

Другие подробности пока не сообщаются.

Радио Sputnik также писало, что украинская армия атаковала город Строитель Белгородской области двумя беспилотниками.

Взято отсюда.