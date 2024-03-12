реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области

Украинские военные. Архивное фото

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области, завязался стрелковый бой, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.«

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (в поселок Теткино), стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", – написал Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ также обстреливают поселок Теткино, в результате легкое ранение получил местный житель.

Другие подробности пока не сообщаются.

Радио Sputnik также писало, что украинская армия атаковала город Строитель Белгородской области двумя беспилотниками.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В барнаульском парке «Центральный» закрывают каток

В барнаульском парке «Центральный» закрывают каток

Сегодня, 12 марта, в барнаульском парке «Центральный» закрывают ледовый каток.…

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не только в Белокурихе

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не…

В Госдуме работают над федеральным законом по введению туристического сбора,…

В чём обвиняют главу барнаульского «Горэлектротранса» Петряшина — изучаем дело

В чём обвиняют главу барнаульского «Горэлектротранса» Петряшина — изучаем…

Он находится под домашним арестом 11 марта 2024, 12:13459Написать комментарий…

На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели и порывистый ветер

На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели…

Снег. Ветер. Погода Фото: unsplash.com Жителям региона напоминают, что из-за…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp