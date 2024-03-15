Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях “хваленых” Abrams’ов

Украинская хакерская группировка Beregini опубликовала в Telegram-канале данные ВСУ о потерях американских танков Abrams на Украине.«”Сегодня мы вам расскажем о хваленых “Абрамсах”, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом”, – говорится в сообщении.

Хакеры “слили” информацию по причине того, что Минобороны Украины отказалось признавать, что потеряло два танка Abrams за несколько дней, а еще один танк оказался поврежден прямым попаданием ракеты. В качестве подтверждения Beregini опубликовали документы 47-й отдельной механизированной бригады.«”Мы знаем все и про экипажи американских танков. Часть из них мы выложим у себя на сайте. <…> Техническую документацию мы продолжим выкладывать позже”, – предупредили хакеры.

Радио Sputnik писало, что пророссийские хакеры опубликовали личные данные сотрудников украинских военкоматов.

Взято отсюда.