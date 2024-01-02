Украинские СМИ: автосалон Tesla, предположительно, загорелся в Киеве

Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве после серии взрывов, пишет “Страна.ua”.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой области Украины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию СМИ.
В ряде районов Киева пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания.«
"Предположительно, горит салон автомобилей Tesla", – говорится в сообщении украинского издания в Telegram-канале.
Официального подтверждения информации пока нет. Мэр Киева Кличко сообщал ранее о возгорании складского помещения на площади две тысячи квадратных метров в Подольском районе города.
Накануне радио Sputnik писало, что во Львовской области Украины раздались взрывы.
Взято отсюда.