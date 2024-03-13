Украинские СМИ: подконтрольный ВСУ Херсон частично обесточен после взрывов

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, в ряде районов зафиксированы перебои с подачей электроснабжения, сообщило интернет-издание “Страна.ua”.«”Сообщают о взрывах в Херсоне, в результате которых в части города исчезло электричество”, – сказано в опубликованном в Telegram-канале издания сообщении.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее во вторник радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Днепропетровске.

Взято отсюда.