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Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Одессе

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Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Одессе

Мощные взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает агентство Укринформ.«

"Еще два мощных взрыва в Одессе", – говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

Ранее украинское издание “Зеркало недели” сообщало о серии взрывов в Одессе.

Российские силы наносят ракетные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Днепропетровске.

Взято отсюда.

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