Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

Взрывы снова прогремели в Киеве, в ряде районов города пропало электричество, сообщает украинское издание “Страна.ua”.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой области Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию СМИ. По его данным, взрывы прогремели в Голосеевском районе украинской столицы, а также на Оболони. «

"В Киеве продолжают звучать взрывы. СМИ сообщают, что в ряде районов пропал свет", – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Одесской области Украины.

Взято отсюда.