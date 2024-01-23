Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове

Взрывы прозвучали в Киеве, сообщил украинский “24 канал”.«”Взрывы в Киеве”, – говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Местные власти заявляют о работе систем ПВО над украинской столицей. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

В свою очередь издание “Новости.Live” пишет о взрывах в Харькове и городе Шостка Сумской области.«

"Взрывы слышали и в Шостке на Сумщине… В Харькове прозвучал взрыв", – говорится в сообщении издания.

Ранее утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Радио Sputnik сообщало, что в Киеве рассказали о событиях в ночь на 21 января.

Взято отсюда.