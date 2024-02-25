Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские пожарные. Архивное фото

Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает “Общественное”.«

"В Запорожье были слышны звуки взрывов", – сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ части Запорожской области в 15:47 мск.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщило о повторных взрывах в Киевской области Украины.

Взято отсюда.