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Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские пожарные. Архивное фото

Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает “Общественное”.«

"В Запорожье были слышны звуки взрывов", – сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ части Запорожской области в 15:47 мск.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщило о повторных взрывах в Киевской области Украины.

Взято отсюда.

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