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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киевской области

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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киевской области

Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал “Мы — Украина”.«”В Киевской области раздались взрывы”, – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Уточняется, что система ПВО сработала в районе Каневского водохранилища.

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги раздался в Киевской области в 08:11 мск, он звучит до сих пор.

В воскресенье утром в области также прогремели взрывы, региональная военная администрация сообщала о работе системы противовоздушной обороны.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik сообщало о раздавшихся в Николаеве взрывах.

Взято отсюда.

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