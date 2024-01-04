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Украинские СМИ сообщили о прогремевших в городе Кропивницкий взрывах

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Украинские СМИ сообщили о прогремевших в городе Кропивницкий взрывах

В городе Кропивницкий (переименованный украинскими властями Кировоград) в очередной раз за сутки прогремели взрывы, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.

Ранее в четверг издание “Зеркало недели” сообщало о взрывах в административном центре Кировоградской области Украины, раздавшихся на фоне воздушной тревоги.

Позднее местные власти проинформировали о повреждении ряда энергообъектов в черте города.«

"В Кропивницком снова слышны взрывы, сообщают местные паблики", – сказано в опубликованном в Telegram-канале издания сообщении.

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik ранее сообщало о взрывах и работе ПВО в Киеве.

Взято отсюда.

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