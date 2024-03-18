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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кременчуге

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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кременчуге

Серия взрывов прогремела в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает местное издание “Зеркало недели”.

Ранее украинский телеканал “Общественное” распространил информацию о взрывах в названном населенном пункте.«”Прозвучали новые взрывы в Кременчуге”, – сказано в сообщении в Telegram-канале “Зеркала недели”.

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Полтавской области в воскресенье 23:53 мск и по-прежнему не отменена.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее радио Sputnik сообщило о серии взрывов в расположенном на востоке Украины городе Днепропетровске.

Взято отсюда.

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