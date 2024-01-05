Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне раздаются взрывы, сообщило издание “Общественное”.«

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", – сказано в публикации в Telegram-канале.

Официальной информации о взрывах в городе пока не поступало.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В пятницу вечером радио Sputnik сообщило о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена

06.01.2024

 Новости

Российская система ПВО уничтожила над Черным морем ракету ВСУ “Нептун”

06.01.2024

 Новости

Четырехмиллионный гость выставки “Россия” выиграл поездку на Кубань

06.01.2024

 Новости

В московских парках появились бесплатные горячие напитки

06.01.2024

 Новости

Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

06.01.2024

 Новости

Центры образования “Точка роста” откроют в трети сельских школ на Кубани

06.01.2024

 Новости

Собянин: снабжение домов светом на северо-востоке Москвы восстановлено

06.01.2024

 Новости

В Подмосковье проиндексированы социальные выплаты

06.01.2024

 Новости

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix