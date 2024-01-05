Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне раздаются взрывы, сообщило издание “Общественное”.«
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", – сказано в публикации в Telegram-канале.
Официальной информации о взрывах в городе пока не поступало.
ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.
В пятницу вечером радио Sputnik сообщило о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Взято отсюда.