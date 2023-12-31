В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал “Общественное”.«

"В Кривом Роге слышны взрывы", – говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в воскресенье по всей Украине второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога.

В Кривом Роге 25 января 1978 года родился Владимир Зеленский.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik также сообщало о взрыве в Одессе.

Взято отсюда.