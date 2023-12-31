Украинские СМИ: в Харьковской области раздался взрыв

Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил телеканал “Общественное”.«”В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв”, – говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации, сейчас, помимо Харьковской области, сирены воздушной тревоги также прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило о серии прогремевших в родном для Владимира Зеленского городе взрывов.

Взято отсюда.