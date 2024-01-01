Украинские СМИ: в Киеве снова прогремела серия взрывов

Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал “Общественное”.
Ранее в понедельник издание “Зеркало недели” распространило информацию о мощных взрывах в украинской столице и Киевской области.
Местные власти объяснили похожие на взрывы звуки работой системы ПВО в пригороде Киева.«
"В Киеве слышны звуки взрывов", – говорится в размещенной в Telegram-канале публикации.
В Киевской городской военной администрации снова заявили о работе системы противовоздушной обороны.
Сейчас в украинской столице и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В понедельник утром радио Sputnik сообщило, что Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.
Взято отсюда.